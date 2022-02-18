Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией вырос на 29. За прошедшие сутки, 17 февраля госпитализированы 638 человек. Тогда как днем ранее — 607. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Излечились от COVID-19 еще 1034 пациента. В общей сложности в регионе выздоровели 207 158 человек.

За 17 февраля в области обнаружили 5019 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались восемь человек. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида достигло 10 178.