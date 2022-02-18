Омск, , 13:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 1994 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 312 ковид-пациентам (17 февраля — 242). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в федеральном оперативном штабе.

Маска (сс) AlexChirkin

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 181 249 случаев COVID-19, общее число выздоровевших — 152 990 человек. За сутки коронавирусную инфекцию победили 2654 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Омской области было подтверждено 1925 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2517 человек.