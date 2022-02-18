Иерусалим, , 13:36 — REGNUM Армия Израиля сбила беспилотник в небе над регионом Галилея в пятницу, 18 февраля. Об этом сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

Беспилотник Wetron.com.cn

По их данным, ранее в ряде населённых пунктов на севере Израиля сработали сирены оповещения о воздушной угрозе. Предположительно, беспилотник был запущен с территории Сирии.

По данным журналистов, это уже третья попытка вторжения в воздушное пространство Израиля за последние 24 часа. Ранее в израильские военные сообщили об уничтожении двух беспилотников, запущенных одновременно с территории сектора Газа и из Южного Ливана.

По предварительным данным, уничтоженные дроны принадлежали группировкам ХАМАС и «Хезболла».