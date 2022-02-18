Москва, 18 февраля 2022, 13:35 — REGNUM Депутат Московской городской думы Олег Артемьев сможет осуществлять свои полномочия парламентария находясь на борту Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».
Полет депутата законодательного собрания столицы в космос должна состояться 18 марта. Планируется, что на МКС он пробудет шесть месяцев.
«Между руководителем Роскосмоса и спикером Мосгордумы достигнута договоренность о возможности дистанционного участия Артемьева в пленарных заседаниях столичного парламента. В частности, космонавт сможет голосовать с помощью электронной подписи», — сказано в сообщении.
Читайте ранее в этом сюжете: Коррекцию орбиты МКС перенесли на 8 февраля