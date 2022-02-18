Москва, , 13:35 — REGNUM Депутат Московской городской думы Олег Артемьев сможет осуществлять свои полномочия парламентария находясь на борту Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

МКС Nasa.gov

Полет депутата законодательного собрания столицы в космос должна состояться 18 марта. Планируется, что на МКС он пробудет шесть месяцев.

«Между руководителем Роскосмоса и спикером Мосгордумы достигнута договоренность о возможности дистанционного участия Артемьева в пленарных заседаниях столичного парламента. В частности, космонавт сможет голосовать с помощью электронной подписи», — сказано в сообщении.

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