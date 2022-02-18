Москва, 18 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Депутат Московской городской думы Олег Артемьев сможет осуществлять свои полномочия парламентария, находясь на борту Международной космической станции. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

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Полет депутата законодательного собрания столицы в космос должен состояться 18 марта. Планируется, что на МКС он пробудет шесть месяцев.

«Между руководителем Роскосмоса и спикером Мосгордумы достигнута договоренность о возможности дистанционного участия Артемьева в пленарных заседаниях столичного парламента. В частности, космонавт сможет голосовать с помощью электронной подписи», — сказано в сообщении.