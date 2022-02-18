Сысерть, Свердловская область, 18 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Сысерти Свердловской области арендатора лесного участка обязали выплатить 5,7 млн. рублей за незаконную рубку леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Следствие установило, что компания «Ремонтно-строительный центр» заключила договор об аренде участка с министерством природных ресурсов Свердловской области. Земля предназначалась для рубки леса. Однако в 2019 году ее осуществили не на отведенном для этого участке. Произошло это из-за ошибки, допущенной при отводе лесосеки.

В результате пострадало Сысертское лесничество. Суд обязал компанию возместить причиненный ущерб, а именно 5,7 млн. рублей.