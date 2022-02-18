Сеул, 18 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 18 февраля телефонные переговоры со спецпредставителем КНР по Корейскому полуострову Лю Сяомином, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе переговоров представитель Южной Кореи подчеркнул необходимость продолжения дипломатических усилий по решению северокорейской ядерной проблемы, а также призвал Китай сыграть конструктивную роль в возвращении Пхеньяна за стол переговоров.

Представители двух стран договорились продолжить консультации на разных уровнях в будущем.