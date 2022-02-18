Москва, 18 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день конкретная дата визита председателя правительства Италии Марио Драги в Москву не определена. Об этом 18 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаг Италии

Он напомнил, что целесообразность проведения такого визита отмечалась на недавней встрече министров иностранных дел РФ и Италии Сергея Лаврова и Луиджи Ди Майо.

«С учётом графика господина премьер-министра и президента России по дипломатическим каналам сейчас идёт согласование», — отметил официальный представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Италии в РФ Джорджо Стараче заявил, что итальянские и российские власти прорабатывают дату визита итальянского премьер-министра Марио Драги в Москву. Он подчеркнул, что на сегодняшний день конкретная дата не определена. Для этого необходимо обменяться возможностями сторон, графиками.

Напомним, 17 февраля в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Из международных дел главное внимание было уделено обсуждению ситуации в Евроатлантическом регионе в контексте тех проблем, которые РФ заострила в своих инициативах по гарантиям безопасности, направленных в середине декабря 2021 года в адрес США и НАТО.