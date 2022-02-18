Ташкент, , 13:30 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании определено, что сотрудникам таможни будут выплачиваться премии за обнаружение контрабанды или выявление других правонарушений. Кроме того, размер надбавок за специальные звания будет увеличен.

Особое внимание на совещании было уделено социальной защищенности сотрудников.

«Так, будут построены служебные дома для сотрудников, несущих службу на дальних постах, сотрудникам, нуждающимся в жилье, будет предоставляться льготная ипотека», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, для таможенников и их детей будет установлена отдельная квота на поступление в высшие учебные заведения.