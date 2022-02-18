Ташкент, 18 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Таможенная система является важным связующим звеном между отечественной и мировой экономикой. Если эта система не будет работать правильно и прозрачно, то будет только препятствовать предпринимательству и инвестициям», — отметили в пресс-службе.

В этой связи, говорится в сообщении, в 2019 году началось реформирование таможенного администрирования и процедур.

«В частности, на таможенных постах организованы коридоры упрощенного контроля. Сегодня через них проходят 95 процентов пассажиров и 75 процентов грузов. Разрешения 60 видов, которые прежде выдавались 12 различными ведомствами, сегодня предоставляются в электронном виде через «единое окно». В результате время таможенного оформления сократилось в 10 раз», — говорится в сообщении.