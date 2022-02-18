Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Четыре района Ленинградской области не заключили договора на отлов бездомных животных, с ними вскоре будет вестись жёсткий диалог, сообщил 18 февраля начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бродячие собаки AlexisMartin_mb

Из 18 районов Ленобласти только четыре в 2022 году не заключили с компаниями договора на отлов, стерилизацию, вакцинацию, идентификацию и возврат в естественную среду обитания бездомных животных. Однако называть эти районы главный ветеринар региона отказался.

«С безнадзорными животными у нас проблем хватает, наиболее часто попадают в сводки и оттуда чаще всего поступают жалобы о бездомных и агрессивных животных — Всеволожский, Бокситогорский, Ломоносовский районы», — пояснил специалист.

Кротов также указал, что в 2021 году управление распределило по муниципалитетам 44 млн рублей, а в 2022 году — 51 млн рублей для борьбы с бездомными животными. Еще порядка 17 млн рублей управление запросит в этом году для увеличения имеющейся суммы. Вместе с тем он отметил, что в регионе также остро стоит вопрос о решении судьбы бездомных животных, которых после отлова и обследования, из-за проявления немотивированной агрессии, нельзя вернуть в естественную среду обитания.

«Они должны оставаться в приюте. С этими животными ряд вопросов возникает. Средства на их содержания предусмотрены, но хотелось бы сказать, что 2022 год охарактеризовался тем, что мы смогли к тем средствам, которым перечисляются в муниципальные образования, дополнительно выделить поддержку некоммерческих приютов в 1 млн рублей на компенсацию коммунальных расходов: за счета на электроэнергию и вывоз коммунальных отходов, — подытожил Кротов, указав, что также сейчас ведется работа в правовом поле и с согласия зоозащитников, о разработке мер по умерщвлению животных, которые проявляют исключительную агрессию.

«Мы хотели бы рассмотреть порядки, вынести предложения на федеральный уровень, чтобы мы могли от таких животных гуманно избавляться. Это только варианты рассмотрения. Проблема имеет место», — добавил ветеринарный чиновник.

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