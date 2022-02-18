Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Жителям Екатеринбурга предложили проголосовать за символ города, который появится на реверсе памятной монеты. Ее выпустит Центробанк РФ к 300-летию Екатеринбурга. Об этом сообщили в мэрии.

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В качестве изображения на монете горожане могут выбрать здание Администрации Екатеринбурга, дом Севастьянова или Водонапорную башню. Монеты планируют выпустить в оборот в 2023 году в количестве трех тысяч штук. Их номинал составит три рубля.

По словам начальника Департамента экономики администрации города Екатеринбурга Алексея Прядеина, любой из объектов сможет украсить новые монеты. Голосование продлится до 25 февраля.