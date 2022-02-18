Москва, , 13:46 — REGNUM Деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал» признана нежелательной в России. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что в ведомстве приняли это решение 16 февраля после изучения поступивших материалов. Деятельность украинской организации «Громадьска органiзацiя «Вiльний Ідель-Урал» («Свободный Идель-Урал», Украина)» признана в РФ нежелательной, так как представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Сведения об организации Генпрокуратура передала в Минюст РФ для включения её в соответствующий перечень.

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