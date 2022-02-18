Тирасполь, , 13:26 — REGNUM В Румынии и Молдавии в последнее время выросла активность НАТО. Об этом как сообщает 18 февраля агентство «Новости Приднестровья», сообщил журналистам министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой MAXHO

«Мы видим развёртывание постоянного военного контингента НАТО вблизи Приднестровья, на территории Румынии», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что между Румынией и Молдавией нет договора о демаркации границы, при этом страны являются союзниками. По мнению главы МИД ПМР, войска НАТО, находящиеся на румынской территории, могут впоследствии зайти на территорию Молдавии.

«Никаких препятствующих элементов мы не видим. Между этими государствами даже границы нет», — заявил Игнатьев и напомнил, что у Молдавии есть территориальные претензии на Приднестровье.

Министр добавил, что США и НАТО начали поставлять оружие в формально нейтральную Молдавию.

Стоит отметить, ранее в Приднестровье сообщили, что в последнее время участились на рушения границы ПМР неустановленными вертолётами и беспилотниками.

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