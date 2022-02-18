Киев, , 13:26 — REGNUM Причина нынешнего обострения на Украине очевидна, странно, что об этом никто не пишет.

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Дело в том, что Зеленский пообещал Макрону и Шольцу начать выполнение Минских соглашений, — особенно хорошо это видно по заявлениям Шольца. Ясно, что выполнять свои обещания Зеленский не будет, но и долго тянуть с невыполнением он тоже не может. — выход у него только один — сделать Минские соглашения недействительными, а это возможно только в том случае если нынешний статус-кво будет кардинально нарушен.

Именно в этих целях планируется наступление украинской армии против ДНР и ЛНР.

Если наступление будет успешным, то ситуация кардинально изменится, и тогда минские соглашения станут недействительными в силу несоответствия реальной ситуации и стороны будут вынуждены начать новые переговоры о новом формате «урегулирования» — если наступление будет провальным и армия ДНР перейдёт в наступление, ситуация тоже кардинально изменится, и в этом случае Минские соглашения также станут недействительными в силу несоответствия реальной ситуации и стороны также будут вынуждены начать новые переговоры о новом формате «урегулирования».

Если наступление Украины будет провальным, но армия ДНР не перейдёт в наступление для того, чтобы хотя бы отодвинуть линию обстрелов от своих населённых пунктов, то эта ситуация всё равно будет использована для дискредитации минских соглашений и требований начала новых переговоров о новом формате «урегулирования».

В любом варианте Зеленский освобождается от обещаний Макрону и Шольцу начать выполнение Минского соглашения по «независящим от него объективным причинам». И в этом его активно поддерживают США, которые с одной стороны внаглую накачивают Украину оружием, а с другой стороны также нагло запугивают Россию жёсткими санкциями, чтобы она не посмела помочь ДНР и ЛНР в отражении наступления украинской армии. Посмеет ли Россия помочь ДНР и ЛНР?