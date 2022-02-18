Москва, 18 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Россия приветствует мигрантов на своей территории. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мигранты — это те, кого мы приветствуем», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что среда нелегальных мигрантов «сопровождается повышенным уровнем преступности», в связи с чем на неё стоит обратить внимание властям.

Песков также назвал естественным тот факт, что такая тема обсуждается на высоком уровне.