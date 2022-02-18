Москва, 18 февраля 2022, 13:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение.
Как сообщало ИА REGNUM, письменный ответ России по гарантиям безопасности передан американскому послу Джону Салливану 17 февраля в Москве. Это ответ, который Москва даёт Вашингтону на его письменную реакцию на российскую инициативу о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и НАТО.
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