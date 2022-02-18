Москва, 18 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сейчас будут определённые контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел, и сейчас посмотрим — дальше уже дело за переговорным процессом. Как-то эта идея должна как-то получить своё продолжение. Посмотрим, как это будет происходить», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, письменный ответ России по гарантиям безопасности передан американскому послу Джону Салливану 17 февраля в Москве. Это ответ, который Москва даёт Вашингтону на его письменную реакцию на российскую инициативу о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

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