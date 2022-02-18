Баакуба, , 13:24 — REGNUM Власти Ирана и Ирака договорились о развитии торговли между приграничными регионами двух стран. Об этом 18 февраля сообщает Shafaq.

Ирак Osd.mil

По данным журналистов, губернатор иранской провинции Элам и губернатор иракской провинции Дияла подписали меморандум о создании приграничного рынка. На церемонии подписания документа, представитель иранской стороны Хассан Бахрамния заявил, что место для создания рынка будет выбрано после консультации с МИД Ирана.

В свою очередь, губернатор провинции Дияла Мутана аль-Тимими пообещал урегулировать все необходимые формальности и в ближайшее время получить разрешение иракского правительства на создание приграничной торговой зоны.