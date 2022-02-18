Баакуба, Ирак, 18 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Власти Ирана и Ирака договорились о развитии торговли между приграничными регионами двух стран. Об этом 18 февраля сообщает Shafaq.

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По данным журналистов, губернатор иранской провинции Элам и губернатор иракской провинции Дияла подписали меморандум о создании приграничного рынка. На церемонии подписания документа, представитель иранской стороны Хассан Бахрамния заявил, что место для создания рынка будет выбрано после консультации с МИД Ирана.

В свою очередь, губернатор провинции Дияла Мутана аль-Тимими пообещал урегулировать все необходимые формальности и в ближайшее время получить разрешение иракского правительства на создание приграничной торговой зоны.