Симферополь, 18 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Бахчисарайский суд Республики Крым вынес приговор по административному делу в отношении жителя Бахчисарая 1959 года рождения по признакам возбуждения вражды, ненависти по отношению к представителям русской национальности. Об этом сообщается 18 февраля на сайте пресс-службы суда.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Как установлено в суде, мужчина в соцсети «разместил публикацию, которая содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти по отношению к русским».

"В результате действий правонарушителя были нарушены конституционные права, гарантирующие равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям», — говорится в сообщении суда.

Решением суда фигуранту дела назначен административный арест в виде десяти суток. Сам мужчина своей вины не признал. Решение суда в силу пока не вступило.

Между тем, по данным «Крыминформа», приговор суда вынесен в отношении бывшего руководителя комитета Автономной Республики Крым по межнациональным отношениям, который работал в должности до 2010 года.