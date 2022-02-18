Монреаль, Канада, , 13:21 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Хоккей

В составе «Монреаля» шайбы забросили нападающие Пол Байрон и Коул Кофилд, оформивший дубль.

В составе «Сент-Луиса» российский форвард Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу. Также голевой пас на счету Владимира Тарасенко.

На сегодняшний день «Монреаль» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 25 очков. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 62 очками.

Читайте также: Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» в матче с «Торонто»