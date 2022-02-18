Москва, 18 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Ситуация в Донецкой Народной Республике (ЛНР) очень тревожная. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, события в Донбассе, действительно, вызывают чувство тревоги, и потенциально очень опасны.

«Ещё раз повторю — то, что происходит в Донбассе, — это очень тревожные новости», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям украинских боевиков, обстреливавших населённые пункты на территориях республик Донбасса.

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