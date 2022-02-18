Уфа, , 13:23 — REGNUM 179 населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 1000 человек, намерены подключить к интернету в текущем году в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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Хабиров отметил, что ковид преподал руководству региона определенные уроки и вскрыл недостатки.

«Например, когда мы переводили детей на дистанционное обучение, убедились, что во многих населенных пунктах Башкортостана нет высокоскоростного интернета. И не все школьники могли подключиться к онлайн-урокам», — сообщил он, отметив, что в результате в прошлом году в республике была запущена программа «Доступный интернет».

Он отметил, что в результате во многих селах и городах республики были построены распределительные сети и подключены к интернету дома. Для жителей эта процедура является бесплатной. Хабиров отметил, что в течение года были подключены 267 населенных пунктов, в результате у 140 тысяч жителей в домах появился интернет. Он отметил, что программа показала свою эффективность, поэтому было принято решение ее продолжить и в 2022 году.

«На заседании Инвестиционного комитета мы утвердили дальнейшее развитие проекта. Планируем подключить к интернету 179 населенных пунктов, где проживают от 250 до 1000 человек. Современную оптическую связь протянем к домам 102 тысяч жителей республики», — сообщил он, пояснив, что в Башкирии останется без скоростного интернета менее 300 сел, в которых проживают более 250 человек.

Хабиров заверил, что в этих селах также постепенно будут подключаться интернет, чтобы жители могли смотреть хорошие фильмы, получать дистанционное образование и пользоваться всем тем хорошим, что дает интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли институт цифровой медицины.