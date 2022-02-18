Ташкент, 18 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Заместителем губернатора Андижанской области Узбекистана по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам назначен Насибулло Муминов. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба областной администрации.

Чиновник

«До этого назначения Муминов трудился в должности начальника управления развития и координации профессионального образования Андижанской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что назначенный чиновник родился в 1983 году в Андижанской области. В 2006 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.