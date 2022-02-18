Москва, , 13:21 — REGNUM Российские военные проведут плановые учения, в рамках которых проведут пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Владимир Путин на военных учениях Kremlin.ru

«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что мероприятия были спланированы ранее для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач.

Помимо этого, планируется проверка вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.