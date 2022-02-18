Мамадыш, Татария, , 13:20 — REGNUM В Татарии в отношении 40-летнего жителя города Мамадыша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Похищение Meelimello

Во версии следствия, мужчина 23 января проезжал за рулем автомобиля по городу Мамадышу и увидел в компании незнакомца шедшую по улице бывшую сожительницу. Подозреваемый вышел из машины и насильно усадил женщину в салон. Затем он отвез бывшую сожительницу в близлежащий поселок, где несколько часов удерживал в одной из квартир и наносил побои. Затем они помирились, и злоумышленник отпустил бывшую подругу. Через несколько дней пострадавшая обратилась в полицию.

Мужчина привлечен к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством в отношении бывшей сожительницы. Причастность к совершению преступления он признал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Набережных Челнах в ноябре 2021 года 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришёл занять денег к бывшей сожительнице. В это время с прогулки вернулся также нетрезвый подозреваемый, проживающий с хозяйкой. Ревнивец накинулся на потерпевшего и стал избивать его, в том числе молотком, а затем нанёс резанные ранения по разным частям тела. После этого, угрожая расправой, он увел сожительницу и сына из дома.

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