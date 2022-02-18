Нижний Новгород, , 13:18 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 февраля с начала пандемии провели 5 393 289 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 597,0 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 16 575 тестов на SARS-CoV-2. Накануне было проведено 17 134 исследования на коронавирус.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 18 февраля увеличился и составляет 21%. Коэффициент распространения инфекции снизился и составил 0,00.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3009 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 252 131 человека на утро 18 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 469 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 328 197 случаев заражения коронавирусом, из них 3892 — за минувший день.

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