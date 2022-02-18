Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Спустя почти 30 лет с момента выхода «Фореста Гампа» Роберт Земекис, Том Хэнкс и Тим Рот объединились для работы над новым фильмом. Об этом 18 февраля сообщает Variety.

Цитата из к/ф «Форрест Гамп». реж. Роберт Земекис. 1994. США Том Хэнкс в роли Форреста Гампа

Новый проект режиссёра Земекиса станет экранизацией романа Here («Здесь»). Хэнкс сыграет в картине главную роль, а сценарий напишет Рот. Другие подробности производства фильма пока не раскрывают.

ИА REGNUM напоминает, что графический роман Here Ричарда Макгуайера повествует о событиях одной комнаты, которые происходили на протяжении тысяч лет. Книга вышла в 2014 году.