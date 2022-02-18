Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбурге к административной ответственности привлечен подрядчик, который сорвал капремонт двух домов в центре города, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуре.

Штраф Uriston.com

«За весь период реализации региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов это один из самых масштабных и дорогостоящих проектов, осложняющийся наличием статуса объектов культурного наследия, что означает приведение объектов в первозданный вид», — сказали в ведомстве.

Выяснилось, что без объективных причин организация нарушила сроки ремонта кровли и фасада зданий по ул. Б. Хмельницкого. Общая сумма неисполненных обязательств составила более 8,9 млн рублей при общей стоимости работ более 64 млн рублей.

По факту срыва работ возбудили административное дело. При его рассмотрении суд согласился с позицией прокуратуры о том, что из-за сложившейся ситуации нарушаются права более 200 жильцов на благоприятные условия проживания. Должностному лицу подрядной организации назначен штраф в размере 448 тыс. рублей, юридическому лицу — более 8,9 млн рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.