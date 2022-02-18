Красноярск, , 13:16 — REGNUM По состоянию на 18 февраля в Красноярском крае выявлено уже 287 298 носителей коронавируса, в том числе 7823 — за прошедшие сутки. Госпитализация потребовалась 393 ковид-пациентам (17 февраля — 536). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 4629 человек. За всё время COVID-19 победили 200 387 жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Красноярском крае было выявлено 7617 носителей коронавируса, выздоровели 4526 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае за сутки скончался 21 пациент с коронавирусом