Москва, , 13:15 — REGNUM Плановые учения, в которых будут принимать участие силы российской ядерной триады, проведет в субботу, 19 февраля, Россия. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Девятнадцатого февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС России (президента РФ) В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в маневрах будут принимать участие Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, а также Северный и Черноморский флот.

Кроме того, уточняется, что это плановое учение предназначено для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время военных учений летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчёты зенитных подразделений ПВО военной базы Южного военного округа в Армении провели перехват условного нарушителя совместно с военнослужащими дежурных смен армянского минобороны.