Торонто, Канада, 18 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Евгений Малкин

В составе «Торонто» шайбы забросили защитник Морган Райлли и нападающие Остон Мэттьюс, Давид Кемпф и Майкл Бантинг. У «Питтсбурга» точным броском отметился российский форвард Евгений Малкин.

На сегодняшний день «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Питтсбург» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 70 очками.

Читайте также: Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» победить «Филадельфию»