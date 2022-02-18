Москва, 18 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Россия встревожена поступающими с территории Донбасса новостями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги», — сказал Песков.

По его словам, такие новости «потенциально очень опасны».