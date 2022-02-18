Ярославль, 18 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации Елена Паршина покидает мэрию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети мэра Ярославля.

City-yaroslavl.ru Елена Паршина

Владимир Волков лично сообщил об уходе Елены Паршиной в своем телеграм-канале.

«Сегодня, к сожалению для нас, последний рабочий день в должности заместителя мэра у Елены Владимировны Паршиной, которая уходит на повышение в Москву. Понимаю, что она способна решать более масштабные задачи, но все же жаль расставаться с грамотным и эффективным специалистом», — написал мэр Ярославля.

Елена Паршина работала заместителем мэра Ярославля с декабря 2020 года. В момент назначения ее называли «замом по выборам», в мэрии они курировала информационную политику и глав районных администраций.

Мэр Ярославля пожелал Паршиной удачи на новой должности, высказав уверенность, что она добьется новых достижений в столице.