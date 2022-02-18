Стокгольм, 18 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Анника Сунден, глава аналитического отдела Государственной службы занятости Швеции, покинула свой пост, поскольку она посчитала, что более не может работать у ведомстве, приоритеты которого в вопросе борьбы с длительной безработицы она не разделяет. Об этом 18 февраля сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В то же время Сунден отмечает, что Государственная служба занятости Швеции действительно является полезным инструментом на рынке труда, однако она не согласна с проводимой ведомством политикой.

В качестве примера она упомянула удачный пилотный проект с участием женщин, рожденных не в Швеции. В ведомстве приняли решение не развивать его дальше и закрыть, с чем была не согласна Сунден.

Она также указала на то, что сегодня в Швеции с длительной безработицей активнее борются частные компании, чем то государственное ведомство, в котором она работала.