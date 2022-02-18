Таллин, 18 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретится в пятницу, 18 февраля, с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщила канцелярия правительства, отметив, что это первая подобная встреча.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

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Встреча пройдет «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. В ней также примут участие президенты Латвии и Литвы. Темой встречи станет ситуация с безопасностью в Европе и совместные шаги на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины.

Каллас принимает участие в главной панели ежегодной Мюнхенской конференции вместе с премьер-министром Бельгии, министром иностранных дел Испании и главой немецких Христианских демократов (CDU). Темой дискуссии станет единство и будущее Европейского союза.