Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привили чуть более тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 февраля.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в прививочной кампании приняли участие 2 млн 30,74 тыс. человек (+1196 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 981,83 тыс. человек (+1058 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить от COVID-19 необходимо 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. В настоящее время первую COVID-прививку получили почти 1,4 тыс. донских подростков в возраст лет 12 до 17 лет.

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