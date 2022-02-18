Ташкент, 18 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Очередное заседание Совета по внешней политике при министерстве иностранных дел Узбекистана состоялось 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Ташкент

«В ходе заседания, прошедшем под председательством министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова, рассмотрены итоги деятельности Совета в 2021 году и приоритетные задачи на предстоящий период», — говорится в сообщении.

Также, сообщает МИД Узбекистана, обсужден проект новой Концепции внешнеполитической деятельности страны с учетом полученных мнений и предложений.