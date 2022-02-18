Пекин, , 13:10 — REGNUM Соединённые Штаты должны прекратить политизировать торгово-экономические вопросы с Китаем. От этом на брифинге 18 февраля заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, комментируя решение властей США внести китайское мобильное приложение WeChat и торговую площадку AliExpress в список пиратских рынков.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность», — подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что Вашингтон «должен занять объективную позицию по отношению к компаниям КНР» и создать для них справедливые и недискриминирующие условия.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщила, что торговое представительство США (USTR) включило онлайн-площадки Alibaba и Tencent в список пиратских рынков, которые содействуют продаже поддельной продукции.

Американский регулирующий орган сообщил о значительном увеличении количества контрафактных товаров, предлагаемых для продажи на AliExpress. На сайте продаются как и явные подделки, так и товары, которые ложно рекламируются как оригинальные. В то же время WeChat, которая принадлежит Tencent, вместе с её китайской версией под названием Weixin стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров в Китае.