Минск, , 13:09 — REGNUM Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил 18 февраля глава МИД этой страны Владимир Макей.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом «эскалации» так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются сотворить объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны», — цитирует дипломата агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский заявил президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие.

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