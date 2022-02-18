Минск, 18 февраля 2022, 13:09 — REGNUM Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил 18 февраля глава МИД этой страны Владимир Макей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский заявил президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие.
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