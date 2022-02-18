Минск, 18 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Наращивание военного присутствия Североатлантического альянса у западных границ Белоруссии создают угрозу национальной безопасности республики, заявил 18 февраля глава МИД этой страны Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом «эскалации» так называемого миграционного кризиса, а также нагнетание напряженности вокруг Украины, из которой настойчиво пытаются сотворить объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории нашей страны», — цитирует дипломата агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский заявил президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова разместить на своей территории ядерное оружие.

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