Владимир, , 13:09 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав ветерана Великой Отечественной войны во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

Во Владимирской области 99-летняя жительница Селивановского района обратилась в суд с административным иском о признании незаконным решения жилищной комиссии об отказе в принятии ее на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ветеран Великой Отечественной войны имеет инвалидность и проживает в доме 1940 года постройки. В доме нет канализации, зданию требуется ремонт. Следственными органами СУ СК России по Владимирской области по факту нарушения прав ветерана проводится проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году администрации Новлянского сельского поселения отказала ветерану Великой Отечественной войны в постановке учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Областная прокуратура добилась отмены решения и постановки ветерана на учёт, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Владимирской области уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Расследование будет находиться на контроле в центральном аппарате СК.

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