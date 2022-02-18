Брюссель, , 13:08 — REGNUM Раскол в Европе между теми, кто действует в интересах глобализаторов, и народами европейских стран углубляется, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя заявление Еврокомиссии.

США и Евросоюз Elionas2

Ранее РИА Новости сообщили, что, по данным документа Еврокомиссии «Торговля СПГ между Евросоюзом и США», в январе 2022 года ЕС импортировал из США рекордные объемы СПГ. Еврокомиссия рассчитывает на США как на основного поставщика газа в Европу в будущем, сказано также в тексте документа.

« Европейская комиссия уже завела газовый рынок Европы в то тяжёлое состояние, в котором он находится сегодня. Своей новой установкой в случае её реализации она ещё более обострит положение, вытрясет ещё больше денег со счетов европейских промышленников и из карманов европейских потребителей.

Бюрократии, в том числе и в России, свойственна потеря чувства реальности. Она полагает, что, когда она принимает то или иное решение, движение идёт только в одну сторону: от бюрократов к «низам», которым деваться некуда. Но движение всё чаще в последние годы становится обратным: народное большинство, куда я включаю и ответственный бизнес, отвергает антинародные решения бюрократов с соответствующими последствиями для авторитета власти, которая этих чиновников наняла.