Стокгольм, 18 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции наблюдается некоторое оживление на рынке труда после купирования последствий пандемии и снятия ковид-ограничений. Однако свежая статистика свидетельствует о сохранении высокого уровня длительной безработицы в стране. Об этом 18 февраля сообщил телеканал SVT Nyheter.

Picserver.org Безработица

В то время как число безработных лиц с лета прошлого года в Швеции в целом сократилось, число длительно безработных лиц на бирже труда (то есть граждан, остающихся без работы в течение более 12 месяцев) нет. В январе этого года 178 955 жителей Швеции были длительно безработными.

«Вы находитесь у власти с 2014 года. В чем причина сегодняшнего положения?» — спросил ведущий министра труда Еву Нордмарк.

«Если сказать совсем неточно, то можно увидеть, что мы начали фиксировать такие высокие показатели, когда речь идет о длительной безработице, уже после финансового кризиса в 2009 и 2010 годах», — ответила министр.