Йошкар-Ола, , 13:08 — REGNUM В Марий Эл запустили чат-бота, который поможет диагностировать рак кожи — меланому на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Чат-бот для диагностики рака кожи Пресс-служба минздрава Марий Эл

Сервис «Проверь родинку онлайн» предложит пользователям ответить на шесть вопросов. Тест-система разработана на основе Российской методики выявления заболеваний «АККОРД». Также в чате можно получить любую подробную информацию о заболевании и правилах самообследования.

За основу взята практика «Проверь родинку онлайн» платформы «Смартека» Агентства стратегических инициатив, занявшая второе место в номинации «Первичная (амбулаторная) медико-санитарная помощь» Всероссийского Отбора лучших практик в сфере здравоохранения 2021.

Чат-бот сделан марийским разработчиком Сергеем Якуниным при поддержке ЦУР Марий Эл (Центр управления регионом) и в содружестве с медиками республики и Хабаровского края.

Если в результате тестирования выявится необходимость посещения медицинской организации, чат-бот сообщит адрес и телефон поликлиники.

В настоящее время чат-бот работает в мессенджере telegram, в социально сети «Вконтакте» и в голосовом помощнике «Алиса». В дальнейшем сервис будут доступен в Viber и instagram.

Отмечается, что при выявлении меланомы на ранних стадиях «выживаемость» составляет 90−95%.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе прошлого года в Марий Эл запустили чат-бот о прививках от коронавируса «К вакцинации готов». В нем можно быстро получить всю интересующую информацию любого раздела Временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Кроме того, в формате docx и pdf здесь можно скачать все необходимые для заполнения в процессе вакцинации бланки, их можно скачать заранее, не потратив на это время в прививочном пункте.

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