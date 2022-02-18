Тбилиси, 18 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Экономика Грузии в 2021 году выросла на 10,6%, превысив в 2,5 раза ожидаемые показатели. Об этом сообщил глава минфина республики Лаша Хуцишвили во время доклада об итогах года в парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Вырос номинальный показатель ВВП. Вместо первоначально ожидаемых 53,4 млрд лари (почти $19 млрд) он составил 59,6 млрд лари (почти $20 млрд)», — заявил Хуцишвили.

Он отметил, что уровень ВВП на душу населения в прошлом году вырос до $5000. По мнению главы минфина, это стало возможным в связи с усилиями правительства по поддержке бизнеса.

Министр добавил, что в 2021 году занятость населения была на 4% больше, чем в 2019 году, когда ещё не были введены карантинные ограничения.

Напомним, в Грузии кроме рекордного роста экономики в прошлом году резко вырос уровень инфляции. Он составил 13,9%, что стало максимальным показателем за последние десять лет.