Москва, 18 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Высылка Россией американского дипломата является ответным шагом на аналогичные меры США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США и Россия

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то», — сказал Песков.

По его словам, подобный шаг российских властей — это «ответ на провокацию».

Ранее Россия предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть страну в ответ на высылку американскими властями советника-посланника российского посольства.