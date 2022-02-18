Ярославль, , 16:44 — REGNUM В Ярославле полицию вызвали на стройку многоквартирного дома на Московском проспекте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На месте также находится депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Место происшествия Фото дольщиков дома

Как рассказал ИА REGNUM депутат, дом №35 по Московскому проспекту строится с 2015 года. Заключены договора долевого строительства по 84 квартирам. Дом должны были сдать в 2019 году, но объект до сих пор не достроен. Проблема — в доступе техники на стройку. Дело в том, что соседний участок также имеет собственника, и стороны в судах определяли условия движения техники по частной территории.

«На этапе 85% готовности дома, работы были приостановлены по причине установки забора и шлагбаума собственником прилегающей территории, из-за чего строительная техника застройщика не могла подъехать к дому, чтобы завершить строительство. Дом был включен в реестр проблемных объектов Ярославской области в третьем квартале 2020 года. По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2021 году было исполнено решение суда, и шлагбаум с воротами были демонтированы.5 августа 2021 года судебный пристав-исполнитель замерил границы сервитута: вынесено заключение, что границы выставлены верно. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, более никаких обращений о возобновлении исполнительных производств в связи с новыми обстоятельствами не поступало», — говорится в обращении дольщиков, которое они направили депутату Ярославской областной думы Эльхану Мардалиеву.

Стройка возобновиться не может: одна сторона говорит, что допуск к недострою открыла, вторая — что строительной технике все равно туда не проехать. 18 февраля на месте спора хозяйствующих субъектов снова работала полиция.

«Обычная история для проблемных домов — это банкротство или иные финансовые сложности у застройщика. Но тут он готов (по утверждению представителя застройщика) выполнить свои обязательства, но ему препятствуют. А сегодня была ситуация, когда застройщик пригнал технику, чтобы расчистить строительную площадку, и я наблюдал противодействие собственника одного из домов по Московскому проспекту, который легковыми машинами перекрыл проезд к этому зданию. Считаю, что это по большому счёту делается по принципу «назло поставлю свою машину». Есть судебное решение о наложении сервитута. По этой же дороге осуществляется подход к детскому саду, и еще к ряду объектов, в частности, там же располагается трансформаторная будка, которая распределяет энергию на несколько десятков зданий в районе», — говорит Эльхан Мардалиев.

Эльхан Мардалиев (крайний справа) на месте событий Фото дольщиков дома

Дольщики недостроенного проблемного дома написали обращение к врио губернатора Михаилу Евраеву.

«Не исключаем, что в нашей ситуации есть конфликт интересов между двумя застройщиками. Мы не беремся сказать, кто прав, а кто виноват в этой ситуации, однако просим разобраться в ней и в итоге дать застройщику возможность достроить и ввести в эксплуатацию наш дом. Дольщики не должны страдать из-за того, что кто-то что-то не поделил», — отмечается в письме главе региона.

С областным правительством намерен решать проблему и законодатель.

«Дело находится у меня на контроле. Я встречался с замгубернатораАндреем Колядиным. Информация об этой ненормальной ситуации до него доведена, и я думаю, что совместными усилиями нам удастся собственника образумить, чтобы он выяснял свои отношение с застройщиком как-то по-другому. А так получается, от этих «принципиальных позиций» сторон страдают простые люди, которые не могут въехать в оплаченные ими квартиры. А это более 200 человек», — сказал Эльхан Мардалиев.

Кроме того, жильцов уведомили, что УМВД по Ярославской области ведет проверку по факту расходования средств дольщиков при строительстве дома на Московском проспекте, 35.