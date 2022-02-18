Таллин, 18 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум.

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Более половины учеников четвертых классов русских школ Эстонии не владеют эстонским даже на базовом уровне A1. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Эстонии со ссылкой на результаты уровневых работ.

Осенью 2021 года во всех русскоязычных школах Эстонии впервые проводилось тестирование на уровневое знание эстонского языка в 4-м и 7-м классе. Тестирование проводилось в электронном виде. Такое тестирование призвано оценивать уровень учеников, чтобы помочь им к девятому классу овладеть эстонским на уровне B1.

«Более 1000 человек по всей Эстонии проходили уровневую работу как в четвёртом, так и в седьмом классе. Мы видим, что в четвертых классах лишь около 40% учеников сдали тест на уровень А1, который является самым базовым уровнем владения языка», — прокомментировала результаты министр Лийна Керсна.

Отмечается, что на этом фоне лучшие результаты продемонстрировали ученики классов языкового погружения русских школ. Также в министерстве признали недостаточное владение учителями эстонским языком и недостаточное качество учебных материалов.

«Здесь нет быстрых решений, мы должны улучшить знание эстонского языка у учителей, мы также должны улучшить качество учебных материалов. Все эти вопросы сейчас у нас в работе», — заверила министр образования.